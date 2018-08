Fazio: «Roma, la difesa deve essere la nostra arma»

Federicodifensore della Roma, a due giorni dal match contro l’ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Se la difesa è un nostro punto di forza? Sì, contro il Torino siamo stati bravi a non prendere gol, ma tutta la squadra ha fatto una grande partita. Il primo a difendere è il nostro attaccante, la difesa deve essere la forza di questo gruppo, quella che può portarti lontano in tutte le competizioni. Abbiamo cominciato bene, ma bisogna far così in tutti i reparti. L’ultima partita con l’Atalanta è andata male? Quest’anno bisogna cambiare. Iniziamo una stagione emozionante per tutti i tifosi, si tratta della prima partita all’Olimpico. Sarà una bella gara da giocare, perché sono molto forti e sono già in un ottimo momento, visto che hanno disputato diverse gare in Europa League e dunque hanno più ritmo. Gomez? Lo conosco molto bene, perché siamo stati tanto tempo insieme in nazionale. E’ una grande persona ed un grande giocatore, ha trovato la sua dimensione a Bergamo. I KO casalinghi dello scorso campionato? Bisogna migliorare, stiamo lavorando bene ogni giorno. I nuovi sono già in sintonia con il mister, siamo forti».