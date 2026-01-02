Felix Correia ritorna in Portogallo? Ci sono contatti in corso con quei due club. Le ultime sull’ex giocatore della Juventus

Felix Correia potrebbe ritornare in Portogallo con Benfica e Porto in pressing sull’ex Juventus. Le ultime di calciomercato sul giocatore

L’esterno offensivo del Lille, Félix Correia, ex Juve, non chiude le porte a un possibile ritorno in Portogallo, anche se ciò significasse vestire la maglia di una rivale storica del club che lo ha formato, lo Sporting Lisbona. In un’intervista a A Bola, il giocatore portoghese ha ammesso di essere a conoscenza di contatti tra i suoi agenti e rappresentanti di Benfica e Porto, pur specificando di non essere stato coinvolto direttamente. «Personalmente non ho avuto contatti, ma ho saputo che ci sono state conversazioni con i miei imprenditori, com’è normale. Ho sempre detto ai miei agenti: quando dovrà essere, sarà. Quando vorranno parlarmi, sarò pronto. Ma non c’è stato nulla che sia arrivato direttamente a me», ha dichiarato Correia.

Riguardo al futuro, l’attaccante ventiquattrenne ha dimostrato pragmatismo e professionalità: «Mi sono formato nello Sporting, ma una cosa non ha a che vedere con l’altra. Non escluderò mai gli altri club, una grande squadra è una grande squadra. C’è affetto per lo Sporting, ma non escludo le altre due per aver giocato lì».

Correia ha poi ripercorso le tappe fondamentali della sua recente carriera, sottolineando l’importanza delle esperienze in prestito in Portogallo. Nonostante la retrocessione collettiva, l’esperienza al Marítimo gli ha conferito «molta maturità». È stato però al Gil Vicente che ha trovato il contesto ideale per rilanciarsi: «Devo ringraziare molto il Gil Vicente per il ruolo che mi ha dato nel club. Il direttore sportivo dell’epoca, Tiago Lenho, e le persone del club… mi hanno dato un ruolo molto importante. Questo è ciò che ha pesato e mi ha aiutato di più, perché dovevo mostrarmi. Avevo una responsabilità molto grande e un grande peso sulle spalle a livello sportivo. Questo è stato il clic più grande, perché ho dovuto cambiare alcune cose e crescere, ma mi ha fatto bene».



Infine, Correia ha “scommesso” su un suo ex compagno di squadra al Gil Vicente come prossimo talento pronto a esplodere: Pablo. «Per me è Pablo. Già l’anno scorso era diverso. Ora crede molto di più in se stesso. Quando parlavamo, gli dicevo sempre che era fuori dal normale, doveva solo crederci un po’ di più. Questa stagione gli hanno già dato un ruolo diverso… Pablo è un fuoriclasse».