Ferdinand sentenzia: «Mbappé e Haaland sono il dopo Ronaldo e Messi»

Rio Ferdinand ha esaltato le qualità di Kylian Mbappé e Erling Haaland

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, parlando alla BBC ha elogiato Kylian Mbappé e Erling Haaland dopo le prestazioni dei due calciatori in Champions League.

«Mbappé ha messo in ombra Messi e Haaland ha messo in ombra Ronaldo in una notte in cui hanno giocato entrambi. Questo è il cambio della guardia. Potrebbe essere l’inizio di un’altra rivalità che durerà 10 anni. Ci chiediamo da tempo cosa ci sarà dopo Messi e CR7, questa potrebbe essere la risposta».