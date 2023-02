Ferlaino: «Milan e Inter sono crollate per aver sbagliato il mercato e determinate scelte»

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato del mercato estivo delle rivali degli azzurri, Inter e Milan. Le dichiarazioni

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport del mercato estivo delle rivali degli azzurri, Inter e Milan.

PAROLE – «Milan e Inter sono crollate per aver sbagliato il mercato e determinate scelte; la Juventus è fuori per la vicenda di cui si è venuti a conoscenza; temevo la Roma, lo confesso, però ha perso a Napoli ed è fuori: in caso contrario, l’avrei considerata ancora un avversario».