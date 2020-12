Ferlaino: «Volevo difendere Napoli, non potevo salvare Diego»

L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha rettificato le proprie dichiarazioni su Gianluca Pessotto.

NON POTEVO SALVARE DIEGO – «Il mio obiettivo era proteggere ciò che di prezioso ci legherà a Maradona per sempre. Volevo semplicemente difendere Napoli e il suo lutto cittadini dagli attacchi e dai giudizi che non mancano mai. Purtroppo non potevo salvare Diego dalla droga ero un presidente, non un predicatore. Inoltre Diego d’estate tornava in Argentina ed era impossibile controllarlo».

GUARDA LO SPECIALE MARADONA SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE