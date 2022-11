Ferrero: «Ritorno alla Sampdoria? Ci sto lavorando. Voglio riportarla in porto sicuro. Chiedo scusa ai tifosi»

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX della sua voglia di salvare il club

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX della sua voglia di salvare il club. Le sue dichiarazioni:

TORNARE ALLA SAMPDORIA – «Me lo auguro, ci sto lavorando. Il mio obiettivo è quello di cercare di riportarla in un porto sicuro. La verità è che la mia famiglia è proprietaria della società blucerchiata e quindi continuerò a interessarmi delle sorti della squadra che rappresenta nove anni della mia vita. Negli ultimi mesi la situazione economica e sportiva è precipitata. Voglio mettermi in gioco e trovare le risorse per andare avanti fino a fine stagione e rinforzare la Sampdoria. Ci voglio almeno sei calciatori a gennaio».

CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24