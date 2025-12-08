Mondiali
FIFA, Mondiale 2026: ecco l’introduzione degli “Hydration Break”! Nuovo stop obbligatorio in tutte le gare della Coppa del Mondo: i dettagli della nuova regola
FIFA, Mondiale 2026: ecco l’introduzione degli “Hydration Break”! Stop obbligatorio in tutte le partite, indipendentemente da meteo e temperature
Il classico cooling break visto in Italia durante le gare estive diventa ora una misura istituzionale a livello mondiale. La FIFA ha infatti ufficializzato che ai Mondiali 2026 verranno introdotte le hydration break, pause obbligatorie di tre minuti in ogni tempo, pensate per garantire “il benessere dei giocatori” durante il torneo che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti.
A differenza dei break legati al caldo utilizzati in passato, questa versione è stata semplificata ed estesa a tutti i match: l’arbitro interromperà il gioco al 22° minuto di ogni tempo per permettere ai calciatori di reidratarsi, senza alcun vincolo legato alla temperatura. L’obiettivo è garantire parità di condizioni tra tutte le squadre, in tutte le partite.
«Per ogni partita, indipendentemente da dove si giochi, dalla presenza di un tetto o dalla temperatura, ci sarà una pausa di tre minuti per idratarsi», ha spiegato Manolo Zubiria, Chief Tournament Officer degli Stati Uniti per la Coppa del Mondo 2026, annunciando l’iniziativa durante il World Broadcaster Meeting a Washington DC.
Zubiria ha aggiunto che eventuali interruzioni già in corso attorno al 20° o 21° minuto verranno gestite di comune accordo con l’arbitro, ma che l’introduzione dei break di idratazione mira a creare uno standard uniforme basato sulle esperienze dei tornei precedenti, come il recente Mondiale per Club.
La FIFA ha inoltre ricordato che il calendario definitivo del torneo è stato costruito per:
– minimizzare gli spostamenti di squadre e tifosi,
– massimizzare i giorni di riposo,
– permettere al pubblico globale di seguire le partite attraverso fusi orari molto diversi.
Una misura che segna un cambio culturale importante: non più una pausa emergenziale legata al caldo estremo, ma uno strumento sistematico per tutelare la salute degli atleti nei prossimi Mondiali.
Mondiale 2026, cambia tutto! Ecco la clamorosa novità introdotta dalla FIFA: tutti i dettagli
Mondiali 2026, l’Italia è favorita per la vittoria? L’analisi non lascia alcun dubbio sulla vincenda
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...