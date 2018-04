Figo è certo: «Icardi? E’ un giocatore da Real Madrid»

L’ex esterno dell’Inter, Luis Figo, ha parlato del futuro di Mauro Icardi, capitano dei nerazzurri

Luis Figo, ex calciatore dell’Inter e del Real Madrid, ha parlato di Mauro Icardi in un’intervista rilasciata a Sky Sport: «Se è pronto per il Real? I grandi calciatori come lui hanno le qualità per giocare in qualsiasi squadra. Il suo futuro dipende da quello che è il progetto dell’Inter e della condizione finanziaria del club, senza dimenticare la volontà del giocatore. Inter in Champions? E’ fondamentale raggiungere la qualificazione, sono troppi anni ormai che i nerazzurri non raggiungono questa competizione e non è positivo».

Il portoghese continua: «L’esclusione dell’Italia dai Mondiali? E’ dura, sia per i tifosi che per le società. Non siamo abituati a vedere un campionato del mondo senza l’Italia. Penso però che questa possa essere una lezione per il futuro, per provare a non ripetere gli errori del passato».