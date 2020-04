Filipe Luis, ex difensore dell’Atletico Madrid, ha parlato di Messi, elogiandolo: «Dovrebbe vincere sempre il Pallone d’oro»

Sulle pagine della rivista Panenka, Filipe Luis ha parlato di Messi, elogiandolo. Le parole del difensore.

MESSI – «L’ho sempre colpito per fermarlo, non mi ha mai rimproverato per niente. Lo ammiro molto per il suo calcio. Mai gli ho chiesto la maglia, perché entro in campo per vincere, per non dire che ho giocato contro di lui. Non so quanti anni o decenni passeranno prima che appaia un altro giocatore come lui. Dovrebbe sempre vincere il Pallone d’Oro».