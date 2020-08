Finale Europa League Siviglia-Inter in tv e streaming: dove vederla

L’Inter di Conte sfida il Siviglia di Lopetegui nella finale di Europa League. Tutte le info sulla partita

La finale di Europa League vede fronteggiarsi nel campo neutro di Colonia il Siviglia di Julen Lopetegui e l’Inter di Antonio Conte. Finale Europa League Siviglia-Inter: la partita si giocherà venerdì 21 agosto 2020 in campo neutro e a porte chiuse nello scenario dello Stadion Köln-RheinEnergieStadion di Colonia a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta dall’olandese Danny Makkelie.

I nerazzurri, che hanno eliminato il Ludogorets nei sedicesimi, il Getafe agli ottavi, il Bayer Leverkusen ai quarti e lo Shakhtar Donetsk in semifinale, tornano a giocarsi una finale europea dopo 10 anni. Nel loro palmarès figurano 3 Coppe UEFA (1990/91, 1993/94 e 1997/98). Gli andalusi, invece, hanno superato il Cluj nei sedicesimi, la Roma agli ottavi, il Wolverhampton ai quarti e il Manchester United in semifinale e hanno già conquistato per ben 5 volte il trofeo (record di vittorie nella competizione), l’ultima nel 2015/16.

Siviglia-Inter sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita Siviglia-Inter andrà inoltre in onda in chiaro su TV8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre e 121 del satellite. Tifosi e appassionati potranno seguirla in chiaro anche in diretta streaming sul sito web ufficiale dell’emittente. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

La telecronaca della Finale di Europa League Siviglia-Inter sarà affidata a Massimo Marianella, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Studio – Europa League Show’, il programma condotto da Anna Billò, che vedrà la presenza in studio di Beppe Bergomi, Daniele Adani, Riccardo Trevisani, Fayna e di Gianluca Di Marzio in collegamento da Lisbona.

Siviglia-Inter, info e dove vederla

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Venerdì 21 agosto 2020

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: TV8 (numero 8 del digitale terrestre, numero 121 HD della piattaforma SKY) – SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT FOOTBALL (numero 203 del satellite), SKY SPORT (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sito TV8 – SKY GO – NOW TV

Stadio: Stadion Köln-RheinEnergieStadion (Colonia)

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Leggi anche: GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA