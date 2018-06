La Fiorentina programma un ritiro anticipato nel caso in cui la Uefa decida di escludere il Milan dall’Europa League

La sentenza Uefa in merito all’esclusione del Milan dalla prossima Europa League non interessa soltanto il club di via Aldo Rossi ma anche la Fiorentina. Nel caso in cui i rossoneri non potessero partecipare alla coppa sarebbero proprio i Viola a sostituirli. La Nazione riporta che il club toscano non sarà colta impreparata e ha già pensato di anticipare il raduno a Firenze programmato per il 4 luglio. La società sta allestendo il materiale da spedire al centro sportivo Cesare Benatti di Moena e alla fine della settimana lo staff medico inizierà a preparare i test fisici e atletici a cui i giocatori si sottoporranno nei giorni successivi presso il centro sportivo Davide Astori, l’ospedale Careggi e la clinica privata Fanfani.

La squadra partirà quindi per Moena sabato 7 luglio e il primo allenamento si terrà intorno alle 17, sempre che la decisione del Uefa non sia favorevole alla Fiorentina. La sentenza era attesa per oggi ma il giudizio di Nyon è stato posticipato a domani o al massimo mercoledì per motivi ancora poco chiari.