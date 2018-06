Il lunedì (rosso)nero: esclusione dall’Europa e 30 milioni di multa per il Milan?

Il Milan attende con trepidazione il verdetto di lunedì della Uefa: all’esclusione dalle Coppe può aggiungersi una multa salatissima

Saranno 48 ore d’ansia quelle che vivranno i tifosi rossoneri questo weekend. Dalla Uefa arriverà il verdetto che indirizzerà la stagione del Milan. E le previsioni non sono buone. Nonostante l’Europa sia la casa del Milan, il Diavolo verrà con ogni probabilità sfrattato, ma non solo: possibile che debba pagare anche una multa, salatissima, da 30 milioni di euro. Nella sede della Uefa sono arrivati gli aggiornamenti direttamente dagli USA: anche la commissione giudicante è venuta a conoscenza dell’interesse americano per il Milan ma – pare – senza che la novità abbia modificato l’indirizzamento, anzi. Secondo le ultime indiscrezioni al club verrebbe comminata una multa dal valore di 30 milioni di euro, il costo minimo di un buon giocatore, in attesa di una futura riammissione nelle competizioni europee.

Se così sarà il Milan è pronto a tornare in Svizzera, questa volta a Losanna, per far ricorso al TAS. Prima di tutto, però, il Milan dovrà leggere le motivazioni del verdetto emesso dalla Uefa, poi sottolineerà le parti che a detta loro appaiono discordanti e infine chiederà una nuova interrogazione alla cassazione sportiva. Considerati i tempi burocratici è possibile che si vada oltre la prima settimana di luglio, con dieci giorni per il ricorso e qualcun altro per la sentenza definitiva. In attesa che dagli USA arrivino notizie più confortanti (come ad esempio l’ingresso in società del nuovo socio americano), in modo tale da poter sfoderare questa carta a Losanna. Si potrebbe dunque arrivare al 10 luglio, giorno in cui è prevista la scadenza con Elliott per la restituzione dei 32 milioni di euro che sono appena stati aggiunti ai prestito di 303 necessari per l’acquisizione del club. Non finisce qui perchè appena 24 ore prima è previsto il ritiro della squadra. Un anno fa iniziò con feste cori e tamburi per la campagna acquisti faraonica, oggi rischia che l’umore sia diametralmente opposto.