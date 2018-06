Commisso punta ad acquistare la maggioranza: è lotta a due con Ricketts. Yonghong Li spera nell’asta: le ultimissime

Dal Milan cinese al Milan americano. Nelle prossime settimane il club rossonero può nuovamente cambiare padrone. Dopo 30 anni di Berlusconi, i rossoneri potrebbero cambiare due padroni in due anni. L’era Yonghong Li era iniziata sotto i migliori auspici ma le premesse non sono state mantenute. Il patron cinese potrebbe passare la mano e spera in una mega asta con i due americani Commisso e Ricketts. Rocco Commisso fa sul serio e, secondo La Gazzetta dello Sport, ha già presentato l’offerta per acquisire le maggioranza rossonera. Entrambe le parti hanno fretta di chiudere e tra oggi e domani potrebbero andare in scena gli incontri decisivi per il passaggio delle consegne. Ricketts al momento resta a guardare.

Le riunioni di avvicinamento al rettilineo finale sono andate avanti per tutta la giornata di ieri al 200 di West Highway, a Manhattan, negli uffici di Goldman Sachs, la banca d’affari che ha curato l’offerta di Commisso. C’è il massimo riserbo sull’offerta del 68enne con origini calabresi ma il numero uno dei Cosmos intende acquistare, sin da subito, il pacchetto di maggioranza (possibilmente l’intero capita azionario) e ha fretta di chiudere. Nessuna deroga, quindi, a un eventuale ingresso come socio di minoranza destinato a crescere nel tempo. Al massimo, potrebbe trattare su una quota da lasciare a Mr. Li, come Thohir nell’Inter. Commisso ha fretta di chiudere: vuole evitare l’inserimento di altri compratori e vuole evitare che il Milan passi nelle mani del Fondo Elliott: il fondo di Paul Singer potrebbe avere altri interessi e potrebbe preferire altri compratori. Ore calde in casa Milan. Oggi la sentenza Uefa, nelle prossime ore l’addio, sempre più probabile, a Yonghong Li. La bandiera cinese sta per essere rimpiazzata da quella italo-americana.