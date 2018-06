Alla scoperta di Thomas Ricketts, il patron dei Chicago Cubs che vuole investire nel calcio ed è interessato a comprare il Milan

Il Milan, dopo un anno cinese, potrebbe diventare americano. Yonghong Li non ha versato i 32 milioni di euro necessari per l’aumento di capitale e potrebbe passare la mano. Sono in corso due trattative per l’acquisto del Milan. Due profili diversi ma entrambi americani: il primo è un Mister X (l’identità non è ancora stata svelata) e sarebbe in pole per l’acquisto del club rossonero, il secondo è Thomas Ricketts, uscito allo scoperto ieri con un comunicato ufficiale. Ma chi è Thomas Ricketts?

Thomas è nato il 23 maggio del 1963 a Omaha, in Nebraska. E’ sposato on Cecelia, ha una solida e ricchissima famiglia alle spalle, capitanata dal padre Joe e di cui fanno parte anche il fratello John Peter, governatore del Nebraska, ma anche Todd, suo fratello, e Laura, sua sorella. I Ricketts, che hanno sostenuto fortemente Donald Trump nella sua campagna, sono possessori di un club di baseball: i Chicago Cubs. Nel 2016, i Cubs sono tornati al trionfo dopo 108 anni. Risultati importanti per Ricketts anche ‘fuori dal campo’: le aziende hanno chiuso con un utile di 1,4 miliardi di dollari l’anno scorso. Ricketts ora vuole entrare nel calcio. Alcuni mesi fa ha investito su un team di Usl, la seconda divisione pallonara americana, ora è pronto a rilevare il Milan (vorrebbe prendere il controllo della maggioranza).

Una famiglia particolare quella dei Ricketts: Thomas è un tipo riservato, che non ama apparire (è rimasto in disparte, ad esempio, durante i festeggiamenti per le World Series con i Cube). Mol­to diverso dagli altri tre fratelli e dal padre Joe, esposti politi­camente, sponda repubblica­na. La sorella Laura, avvocato e lesbica di­ chiarata, appoggiava Obama. Il fratello Pete è governatore del Nebraska dal 2015 e il padre invece appartiene alla destra estrema e ha sostenuto Trump con una donazione di un milione di dollari. Le aziende dei Ricketts inoltre sembrano godere di un ottimo stato di salute. Joe Ricketts ha creato TD Ameritrade, di cui Tom è direttore (oltre che fondatore di Incapital), una società di brokeraggio on line. Lo scorso anno hanno avuto un giro d’affari da 3,7 miliardi di dollari con un utile da 1,4 miliardi. Secondo Forbes il patrimonio dei Ricketts è valutato attorno ai 2,4 miliardi di dollari. Mica male per il Milan! I tifosi, dopo un anno tra alti e bassi, potrebbero dormire sonni tranquilli…