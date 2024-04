Fiorentina Atalanta, Mandragora: «Potevamo fare più gol»

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato della sfida vinta dalla viola contro l’Atalanta con un suo gol

Rolando Mandragora con un gol da antologia ha deciso l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Ecco le sue parole.

VITTORIA – «E’ una grande gioia, arriva in un momento in cui ne avevamo bisogno. Questa vittoria ci dà fiducia per preparare al meglio la gara di campionato, poi penseremo al ritorno dove dovremmo fare una gran partita»

GOL – «E’ un gol pesante, forse uno dei più belli. Ci godiamo la vittoria».

RISULTATO – «Sicuramente, potevamo fare più gol. E’ stata una prova di grande carattere».

FIORENTINA – «Il nostro obiettivo è quello di alzare un trofeo, c’è da ballare e balliamo. Non abbiamo mai peccato nelle nostre prestazioni, siamo mancati nei risultati ma abbiamo sempre lavorato bene. Dobbiamo continuare così»