Fiorentina Atalanta, Mandragora: «Si deve cambiare il trend»

Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Fiorentina-Atalanta. Ecco le parole del centrocampista gigliato.

TREND – «Sappiamo di affrontare una squadra in fiducia ma vogliamo fare la nostra prestazione e portare a casa un buon risultato in vista della gara di ritorno. Speriamo di cambiare il nostro trend, stiamo giocando bene ma i risultati non stanno arrivando»