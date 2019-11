Fiorentina: Badelj e le qualità nell’intercetto

Badelj ha doti offensive che vengono spesso sottovalutate. Il centrocampista croato ha grande sensibilità nell’intercetto

Badelj è tornato alla Fiorentina dopo una stagione difficile alla Lazio. Oltre alle sue qualità nella prima impostazione, il metodista croato lavora molto bene sulle linee di passaggio, con un’intelligenza tattica fuori dal comune.

Dopo Izzo, Badelj è il giocatore che più intercetti effettua in Serie A (ben 28), ed è il primo centrocampista in questa particolare classifica. Se Pulgar dà soprattutto contrasti e intensità in mezzo, Badelj lavora di più sull’anticipo. Per il momento è un ritorno che sta giovando sia alla squadra che al giocatore