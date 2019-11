Fiorentina, Barone assicura: «Castrovilli rimarrà a lungo da noi»

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a margine dell’evento Sport e Business di Gaetano Castrovilli

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a margine dell’evento Sport e Business del Sole 24 ore. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.

CASTROVILLI – «Castrovilli piace a molte big? Gaetano è un giocatore della Fiorentina, abbiamo rinnovato il suo contratto perché tutti noi crediamo molto in lui. Come ho sempre detto per tanti anni sarà un giocatore viola, lo vedo a Firenze in futuro».

CAGLIARI – «Cagliari? Il campionato è molto lungo, quando si parte bene vuol dire che gli investimenti fatti sono stati buoni. Faccio i complimenti al Cagliari ma anche noi arriveremo»