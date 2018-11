Fiorentina, Benassi ‘bomber’ a sorpresa: già 5 reti in Serie A

Se gli attaccanti segnano poco, Pioli può consolarsi con l’apporto in zona goal del centrocampo: già 5 le reti di Benassi in campionato.

Marco Benassi si rivela sempre più ‘bomber’ della Fiorentina di Stefano Pioli. Se gli attaccanti faticano a trovare la rete con continuità (2 goal Chiesa, 2 goal Simeone, 1 Pjaca), il centrocampista ex Torino è al momento il giocatore più prolifico della squadra viola. Per lui già 5 goal in 11 presenze finora, un ruolino di marcia da attaccante. Anche contro il Frosinone è stato un suo guizzo, una deviazione di spalla a inizio ripresa, ad aprire la strada al successo dei toscani in una partita affatto semplice.

Nonostante l’ottimo avvio di stagione, Benassi non è stato preso in considerazione dal Ct azzurro Roberto Mancini, che quest’oggi ha ufficializzato le convocazioni per le partite contro il Portogallo e gli Stati Uniti. Se il giocatore viola continuerà a giocare su questi livelli e a segnare con questo ritmo, però, difficilmente l’allenatore jesino potrà non prenderlo in considerazione negli impegni futuri dell’Italia. Intanto gli appassionati di Fantacalcio che hanno deciso di acquistarlo a inizio stagione saranno pienamente soddisfatti di averlo inserito nella loro rosa.

