Frosinone-Fiorentina 0-1, risultato e diretta live – Serie A 2018/2019

Frosinone-Fiorentina, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Questa sera, alle ore 20:30, l’anticipo della 12a giornata di Seria A, Frosinone-Fiorentina. I padroni di casa giungono a questa partita con uno buono stato di forma , non avendo mai perso nelle ultime tre partite e totalizzando ben 7 punti. La Fiorentina, dal suo canto non vince dal 30 settembre. Attualmente, però, i viola sono a soli 2 punti dalla zona Europa League e sperano con questa partita di agganciare la zona europea.

Frosinone-Fiorentina 0-1: tabellino

MARCATORI: 1′ st Benassi

FROSINONE (3-4-3): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano (30′ st Soddimo); Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Vloet (16′ st Cassata), Ciofani, Campbell (16′ st Pinamonti). Allenatore: Longo

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi (30′ st Mirallas), Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca (20′ st Fernandes). Allenatore: Pioli

ARBITRO: Pasqua di Tivoli

NOTE: Ammoniti Zampano, Ariaudo, Maiello

Frosinone-Fiorentina: diretta live e sintesi

79′ Batte Maiello, destro forte, ma fuorigioco Chibsah.

78′ Il Frosinone continua a pressare nella metà area avversaria. La Fiorentina prova la ripartenza, ma fallo di mano di Chiesa. Punizione per il Frosinone.

77′ Beghetto sorprende Mirallas e conquista una rimessa laterale per il Frosinone

75′ Cambio per il Frosinone: esce Capuano entra Soddimo

75′ Cambio per la Fiorentina: esce Benassi entra Mirallas.

74′ Contropiede della Fiorentina, tre contro due, ma Fiorentina in fuorigioco

73′ Frosinone si fa sentire nell’area avversaria con Chibsah prima e Zampano dopo. Calcio d’angolo per i padroni di casa.

71′ Il Frosinone prova a riaprire la partita dopo un bel traversone di Goldaniga, ma Lafont si fa trovare al posto giusto nel momento giusto

69′ Velo di Pinamonti, ma Ciofani sbaglia il passaggio di ritorno

67′ Ammonito Maiello dopo trattenuta maglia su Chiesa

65′ Cambio per la Fiorentina: esce Pjaca entra Fernandes

63′ Bel dribbling di Chibsah che prova la ripartenza, ma la Fiorentina riesce a bloccare l’azione del Frosinone

61′ Cambio per il Frosinone: esce Vloet entra Cassata; esce Campbell entra Pinamonti

60′ Gerson a terra, gioco momentaneamente fermo ma la partita riprende subito

58′ Altro grande traversone di Beghetto, ma Lafont recupera con i pugni

56′ Pezzella perde palla, cross di Beghetto, ma Milenkovic è ben posizionato

54′ Campbell sulla sinistra e riesce a guadagnare calcio d’angolo dopo una deviazione di Milenkovic

51′ Campbell lancia lungo per Beghetto, ma tira male e non trova il compagno

50′ Benassi prova dalla distanza ma viene fermato da Capuano

47′ Ammonito Ariaudo dopo aver fatto fallo su Simeone

46′ GOL DI BENASSI dopo una grande ripartenza ad opera di Chiesa che scatta sulla sinistra e crossa sul primo palo trovando proprio Benassi.

46′ Nessun cambio per i due tecnici

Inizia la ripresa

SINTESI PRIMO TEMPO – Si conclude con il risultato di 0-0 il primo tempo fra Frosinone-Fiorentina. Una prima frazione di gioco dai ritmi blandi, ma che ha comunque visto buone occasioni da gol per entrambe le squadre. Buon possesso palla per la Fiorentina, che deve far fronte ad un Frosinone con una buona impostazione di gioco e che si fa vedere spesso nella metà area avversaria con delle buone ripartenze. Ottima prestazione di Lafont da un lato e Sportiello dall’altra.

45′ Calcio d’angolo per la Fiorentina ma Pasqua non lo fa battere. Finisce il primo tempo. Frosinone-Fiorentina 0-0

42′ Cross di Chiesa, calcia Benassi ma non trova lo specchio della porta

41′ Traversone di Beghetto, ma Ciofani non raggiunge la palla. Biraghi spazza fuori

39′ Ciofani tocca per Vloet, ma Pjaca recupera palla

36′ Occasione per la Fiorentina: Biraghi riesce a crossare e raggiunge Pjaca che tira e prende il palo.

35′ Benassi crossa bene per Simeone, ma Ariaudo spedisce la palla in calcio d’angolo

32′ Calcio di punizione per il Frosinone e Capuano che tira ti testa. La palla esce fuori di poco. Grande occasione per la squadra di casa

30′ Chiesa cerca Simeone, ma ancora una volta Sprotiello si fa trovare pronto

29′ Calcio d’angolo per la Fiorentina. Ci prova ad arrivare Gerson, ma Sportiello prende la palla con una grande sicurezza

27′ Ciofani a terra dopo uno scontro con Pezzella. Il calciatore del Frosinone, però, riesce a continuare e resta in campo

26′ Batte Veretout, ma non trova il tap in vincente. Riparte il Frosinone con Chibsah e pressa nell’area viola. Rimessa laterale per la Fiorentina

25′ Ammonito Zampano dopo fallo su Gerson. Punizione per la Fiorentina

23′ Bella giocata di Beghetto che prova la conclusione, ma non va. Rimessa dal fondo per la Fiorentina

22′ Veretout tira ma troppo alto sulla traversa

20′ Tira Biraghi ma Sportiello si fa trovare pronto. Corner per la Fiorentina

18′ La Fiorentina prova a pressare e guadagna un calcio di punizione dal limite dopo un tocco di mano di Capuano

15′ Benassi dal limite, ma viene fermato da Capuano

12′ Calcio d’angolo per il Frosinone, ma grande ripartenza della Fiorentina che spreca una grande occasione con Simeone dopo un bel passaggio di Veretout

11′ Biraghi prova ad impostare, ma cross troppo lungo. Rimessa dal fondo per il Frosinone.

9′ Parte Maiello, tiro basso dietro ma arbitro fischia fallo dopo una spinta in aerea. Vloet segna ma gioco fermo. Rimessa dal fondo per la Fiorentina

8′ Vitor Hugo sbaglia l’azione difensiva e il Frosinone guadagna un calcio d’angolo

7′ Fuorigioco di Simeone

5′ Prima occasione da goal per la Fiorentina con Chiesa

4′ Fallo di Benassi su Maiello

3′ Bella incursione ad opera di Zampano e Ciofani, ma il Frosinone non riesce a concludere e Lafont recupera facilmente la palla

2′ Benassi prova ad impostare il gioco e passare palla a Simeone ma tiro troppo lungo

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Frosinone e Fiorentina

Le squadre stanno entrando in campo

Frosinone-Fiorentina: formazioni ufficiali

FROSINONE (3-4-3): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Vloet, Ciofani, Campbell. A disposizione: Bardi, Salamon, Krajnc, Brighenti, Ghiglione, Cassata, Crisetig, Gori, Soddimo, Matarese, Pinamonti, Perica. Allenatore: Longo

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.A disposizione: Brancolini, Dragowski, Ceccherini, Laurini, Diks, Hancko, Norgaard, Dabo, Fernandes, Eysseric, Mirallas, Vlahovic. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Pasqua di Tivoli

Frosinone-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

FROSINONE (3-4-3): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Vloet, Ciofani, Campbell. A disposizione: Bardi, Salamon, Krajnc, Brighenti, Ghiglione, Cassata, Crisetig, Gori, Soddimo, Matarese, Pinamonti, Perica. Allenatore: Longo

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. A disposizione: Brancolini, Dragowski, Ceccherini, Laurini, Diks, Hancko, Norgaard, Dabo, Fernandes, Eysseric, Mirallas, Vlahovic. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Pasqua di Tivoli

Frosinone-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Frosinone-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.