Fiorentina-Benevento, 28ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si è giocata la gara tra Fiorentina e Benevento valida per la ventottesima di Serie A. Una gara senza troppe occasioni da gol che ha visto vincere i viola uno a zero con un bel colpo di testa di Hugo al 25′. Non era una partita di calcio semplice, il cuore e la testa erano verso Davide Astori. Molti i messaggi di giocatori e tifosi durante i novanta minuti di gioco, è stata una lunga e toccante emozione. Ecco le pagelle, la sintesi e il tabellino di Fiorentina-Benevento.

Fiorentina-Benevento 1-0: pagelle e tabellino

MARCATORI: pt 25′ Hugo (F)

FIORENTINA (3-5-1-1) – Sportiello 6.5; Hugo 7, Pezzella 6, Milenkovic 6 (st 13′ Laurini 6); Chiesa 6, Benassi 6, Badelj 6.5, Veretout 6, Biraghi 5.5; Saponara 6.5 (st 11′ Dias 5.5), Simeone 5.5 (st 39′ Falcinelli s.v.). A disposizione: Dragowski, Zekhnini, Olivera, Gaspar, Dabo, Cristoforo, Thereau, Eysseric, Lo Faso. Allenatore: Pioli 6.

BENEVENTO (4-3-3) – Puggioni 6.5; Sagna 6.5, Djimsiti 5.5, Tosca 6, Venuti 5.5; Guilherme 6.5, Cataldi 6, Djuricic 5.5 (st 34′ Parigini s.v.); Lombardi 5 (st 28′ Diabaté 6), Coda 6, Brignola 5 (st 1′ Del Pinto 6). A disposizione: Brignoli, Memushaj, Billong, Costa, Gyamfi, Letizia, Iemmello. Allenatore: De Zerbi 6.

ARBITRO: sig. Pasqua di Tivoli.

NOTE: ammoniti Guilherme (B), Badelj (F), Pezzella (F), Lombardi (B).

Vi proponiamo le pagelle di Fiorentina-Benevento, con i migliori e i peggiori. Qualche collega ha avanzato la proposta di assegnare un 6 politico, ribadiamo la nostra scelta: per rispetto a Astori, ai calciatori in campo e ai tifosi, abbiamo scelto di dare i voti come sempre.

FIORENTINA – IL PEGGIORE

Gil Dias 5.5 – Combina poco da quando entra, risultando il peggiore in campo per i viola. Ogni volta che ha palla, non fa mai la cosa giusta. Non è stata comunque una settimana facile nemmeno per lui.

FIORENTINA – IL MIGLIORE

Vitor Hugo 7 – Ha il numero 31, ovvero 13 al contrario. Prende il posto del numero 13 Astori. Segna alle ore 13. Vitor Hugo aveva questo gol nel destino e si merita anche la palma di migliore in campo. Il gol è eccellente, la dedica è strappalacrime. In generale chiude bene gli attacchi dei campani, tra i più positivi con Saponara.

BENEVENTO – IL PEGGIORE

Enrico Brignola 5 – l cambio all’intervallo dice molto sulla sua partita. Non si discutono le doti, ma oggi non si è quasi mai visto in campo. Ancora è giovane e potrà rifarsi, ma oggi ha forse disputato una delle gare più anonime di questa stagione. Letteralmente sovrastato dai difensori viola.

BENEVENTO – IL MIGLIORE

Christian Puggioni 6.5 – Il Benevento si difende bene, ma spesso cade in amnesie incomprensibili. Tocca quindi a Puggioni salvare la baracca e nel primo tempo l’ex doriano compie due parate prodigiose su Simeone e Saponara. In una giornata particolare, è quello che si mette più in mostra.

Fiorentina-Benevento: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Nella ripresa si è assistito a una partita senza ritmo, con la Fiorentina che attendeva solo il 90′. Il Benevento ci ha provato ma ha solo raggranellato calci d’angolo. Due sole le palle gol: un tiro di Chiesa deviato a fil di palo da un difensore e un montante centrato a tempo quasi scaduto da Coda. Per il resto, solo il ricordo di Astori.

45+4′ – Gran tiro da lontano di Badelj e palo, poi Pasqua fischia. Finisce una partita surreale, Fiorentina-Benevento 1-0.

45′ – Quattro minuti di recupero.

44′ – Clamoroso palo del Benevento: dopo un corner, Coda colpisce di testa in seguito a un campanile e centra la base del palo.

40′ – Chiesa va in contropiede, da sinistra la porta sul destro e calcia violentemente, Tosca devia in angolo.

39′ – Ultimo cambio: Falcinelli per Simeone.

37′ – Il Benevento continua ad andare avanti ma combina poco. Sagna crossa in mezzo un pallone velenoso, Sportiello è attento.

34′ – Cambio nel Benevento: Djuricic esce, entra Parigini.

28′ – De Zerbi cambia: Diabaté per Lombardi.

27′ – Brutto fallo di Lombardi su Laurini, giallo.

25′ – Ancora un cross da destra del Benevento: Guilherme mette in mezzo, non tocca nessuno e la palla finisce di poco a lato.

18′ – Ci prova il Benevento: sugli sviluppi di una punizione, Djuricic va col piattone dal limite, Sportiello blocca.

17′ – Pezzella ferma con un fallo Cataldi, giallo.

13′ – Altro cambio viola: Milenkovic fuori, dentro Laurini.

11′ – Esce Saponara, applauditissimo dal Franchi, ed entra Dias.

10′ – Prova il tiro a giro da fuori Guilherme, palla altissima.

9′ – Ancora un altro fallo tattico, stavolta il giallo per Badelj.

4′ – Fallo tattico di Guilherme, primo giallo del match.

3′ – Cross da angolo di Guilherme, la difesa fa per allontanare ma un rimpallo fa andare la palla vicina al palo.

2′ – Partono bene i viola: Chiesa riceve da Simeone e calcia, palla deviata da Djimsiti in angolo.

1′ – Riparte la partita, cambio all’intervallo di Fiorentina-Benevento: Del Pinto per Brignola.

SINTESI PRIMO TEMPO – Il primo tempo ha detto poco a livello di occasioni, ma è stato intenso per il ricordo di Davide Astori. Al 13′ il gioco si è fermato ed è partito un altro minuto di silenzio, con annessa coreografia incredibile della Curva Fiesole. A livello di chance da gol si segnalano un tiro di Simeone parato da Puggioni e un’altra bella parata del portiere su Saponara. Il gol è un segno del destino: segnato alle 13 dal numero 31, Vitor Hugo, il sostituto di Astori. Il difensore salta bene su corner di Saponara e segna sbloccando il match.

45′ – Un minuto di recupero.

41′ – La Fiorentina va in contropiede, Chiesa allarga per Saponara che rimette in mezzo, Venuti liscia ma il 25 viola non arriva.

38′ – Percussione di Venuti a sinistra, la palla rimbalza su Benassi e arriva a Lombardi. L’ex laziale tira forte sul primo palo, Sportiello para in due tempi.

32′ – Prima palla gol vera per il Benevento: cross da destra, Lombardi di testa manda alto di poco.

29′ – Tiro di prima di Saponara da fuori area su respinta dopo un corner, conclusione angolata ma Puggioni para.

28′ – Inizia a piovere moltissimo sul Franchi, il terreno si fa pesante.

25′ – GOL DELLA FIORENTINA! Vitor Hugo colpisce di testa su cross da corner di Saponara e segna!

22′ – Ancora Simeone pericoloso: salta un difensore con un sombrero e tira dal limite, Puggioni battuto ma palla a lato. Il Franchi applaude.

21′ – Altra chance per la Viola: Chiesa dà al limite per Simeone, che porta avanti palla e poi viene anticipato da Tosca a cinque metri dalla porta.

14′ – Il destino ci mette lo zampino e prova a far segnare subito la Fiorentina. Verticalizzazione per Simeone, che in scivolata tira da dentro l’area ma Puggioni respinge.

13′ – Minuto di silenzio incredibile. Le squadre si fermano in campo e partono le coreografie da brividi. Questo va oltre il calcio, è uno dei momenti più emozionanti della storia della Serie A.

11′ – Calcio d’angolo da destra, Simeone ci prova di testa ma la palla finisce tra le braccia di Puggioni.

6′ – La Curva Fiesole incoraggia la Fiorentina, il ricordo di Astori è stato molto toccante. Stadio in silenzio per almeno cinque minuti, molti tifosi hanno pianto. Anche a partita iniziata l’atmosfera è surreale.

4′ – Prima azione della gara: cross da sinistra di Lombardi, Coda tocca e manda fuori.

1′ – Parte Fiorentina-Benevento dopo un toccante minuto di silenzio.

12.05 -Era stata paventata la possibilità di dare un 6 politico e non assegnare le pagelle. La direzione di Calcionews24 si è espressa in merito tramite un editoriale del caporedattore Ruotolo: noi faremo le pagelle, per rispetto di Astori e dei calciatori in campo.

12.00 – Sono uscite le formazioni ufficiali della gara. Se nel Benevento l’unica sorpresa è Lombardi al posto di Memushaj, nella Fiorentina cambia quasi tutto. Si passa alla difesa a tre e in avanti Saponara farà il trequartista.

Non sarà facile giocare oggi, anzi, sarà complicatissimo. Vi racconteremo una partita di calcio, ma la testa sarà altrove, i pensieri andranno a Davide Astori. Ecco la sintesi con diretta live e tabellino di Fiorentina-Benevento.

Fiorentina-Benevento: formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-1-1) – Sportiello; Hugo, Pezzella, Milenkovic; Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout, Biraghi; Saponara, Simeone. A disposizione: Dragowski, Laurini, Zekhnini, Olivera, Gaspar, Dabo, Cristoforo, Thereau, Eysseric, Lo Faso, Dias, Falcinelli. Allenatore: Pioli.

BENEVENTO (4-3-3) – Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Guilherme, Cataldi, Djuricic; Lombardi, Coda, Brignola. A disposizione: Brignoli, Memushaj, Billong, Costa, Gyamfi, Letizia, Del Pinto, Iemmello, Parigini, Diabaté. Allenatore: De Zerbi.

Fiorentina-Benevento: probabili formazioni e pre-partita

La Fiorentina è, ovviamente, un rebus. I giocatori hanno avuto poco tempo per allenarsi nella settimana più difficile della loro carriera. Non ci sono conferme fino a che non saranno distribuite le distinte ufficiali ma si può ipotizzare Milenkovic al centro in difesa, Benassi titolare a centrocampo e Simeone davanti. Nel Benevento invece spazio ancora per Tosca dietro, mentre il ballottaggio tra Memushaj e Del Pinto vede avanti l’albanese.

FIORENTINA (4-3-3) – Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau. A disposizione: Cerofolini, Dragowski, Hugo, Olivera, Gaspar, Dabo, Cristoforo, Saponara, Eysseric, Lo Faso, Dias, Falcinelli. Allenatore: Pioli.

BENEVENTO (4-3-3) – Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Memushaj, Cataldi, Djuricic; Guilherme, Coda, Brignola. A disposizione: Brignoli, Piscitelli, Billong, Costa, Gyamfi, Venuti, Del Pinto, Lombardi, Parigini, Iemmello, Diabaté. Allenatore: De Zerbi.

Stefano Pioli ha ricordato Astori in conferenza stampa: «Il mio pensiero, chiaramente, va a Davide perché ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscerlo da vicino in questi mesi: è stato speciale, era un Capitano speciale perché trovava sempre il modo e il tempo giusti di dire le cose a me e ai suoi compagni. Generoso, positivo, disponibile e altruista. Purtroppo me lo son goduto per troppo poco tempo e mi mancherà, mi manca ogni giorno che vado al campo e mi mancherà ogni giorno che scenderemo in campo».

Per il Benevento, oltre al tecnico De Zerbi, ha parlato Sandro in settimana: «Benevento ha scelto me, non è che io ho scelto il Benevento. Era un mio sogno giocare in Serie A. Stavo giocando in Turchia, ma ora ad ogni partita in questo campionato sono eccitato. Io e Sagna stiamo provando a dare il nostro contributo a questa causa. Diamo una mano ai nostri compagni, ai più giovani, è questo quello che dobbiamo fare».

Fiorentina-Benevento: i precedenti del match

Si tratta del primo precedente al Franchi nella storia delle due squadre, il secondo in totale. Non è difficile trovare l’altro incontro, basta tornare indietro di un girone. Allo Stadio Vigorito i viola vinsero 0-3 con i gol di Benassi, Thereau e Babacar. Fu l’ultima partita di Marco Baroni come allenatore, curiosamente contro la squadra della sua città.

Fiorentina-Benevento: l’arbitro del match

L’arbitro del match è Fabrizio Pasqua, nato a Nocera Inferiore nel 1982 ma appartenente alla Can di Tivoli. Libero professionista, è in Serie A in pianta stabile dallo scorso anno. È stato l’arbitro dell’esordio in A del Benevento, l’1-2 patito a Marassi alla prima giornata con la Sampdoria. Con le Streghe altri due precedenti, entrambi negativi: sconfitta a Bergamo con l’Atalanta, ko in casa con la Spal. Male anche con la Fiorentina nell’unico incrocio, l’1-3 con la Samp a Genova. Avrà Del Giovane e Liberti come guardalinee, Ros come IV uomo e al Var Nasca e Saia.

