Fiorentina, Berge nome nuovo per il centrocampo

Il centrocampista norvegese del Genk Sander Berge è il nuovo obiettivo per il centrocampo della Fiorentina, ma il costo del giocatore tra i 15 e i 18 milioni può rallentare la trattativa. Ma Corvino ci prova comunque.

E’ Sander Berge il nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Il talento norvegese, cercato nei giorni scorsi anche dall’Atalanta, uno dei più promettenti a livello europeo, è sotto contratto con Genk, club belga che chiede per il giocatore dai 15 ai 18 milioni, cifra non lontana dai 12 milioni proposti dal direttore sportivo dei Viola Corvino, che sono stati però rifiutati.

Cresciuto nella squadra norvegese del Valerenga, con la quale ha giocato anche in Europa League, il centrocampista Berge ha già debuttato con la nazionale maggiore della Norvegia, nonostante abbia solo 20 anni, essendo nato nel 1998.

Centrocampista centrale di eccellente struttura fisica Berge gioca davanti alla difesa in un centrocampo a tre oppure come centrale in una mediana a due. Nella Fiorentina sarebbe il sostituto ideale di Badelj, che ha lasciato il club viola al termine della passata stagione, rappresentando rispetto al giocatore croato impegnato al Mondiale in Russia con la sua nazionale un cambio di prospettiva netto, considerando che si tratta di un giocatore ancora in fase di formazione, ma con potenzialità enormi.

Il Genk ha rifiutato nei giorni scorsi la prima offerta di 12 milioni proposta dalla Fiorentina, perché valuta Berge tra i 15 e i 18 milioni di euro, ma Corvino, direttore sportivo, è disposto a provarci nuovamente proponendo 15 milioni di euro con relativi bonus.