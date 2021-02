Fiorentina, Borja Valero e l’addio: «Non stavo simpatico a una persona…»

Borja Valero è tornato a parlare dell’addio alla Fiorentina per l’Inter

Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, nel corso di un domanda e risposta sui canali social del club è tornato a parlare del suo primo addio ai viola per trasferirsi all’Inter.

ADDIO – «Mi hanno costretto. Chi comandava ha dato i poteri a una persona cui non stavo simpatico, quindi ho scelto la via d’uscita migliore per non fare danni. Per fortuna ho avuto l’occasione di tornare».

FIRENZE – «È un luogo unico nel mondo, per questo vengono tanti turisti ed è facile innamorarsene. Della Fiorentina conoscevo Batistuta e Rui Costa ma non i fiorentini, arrivando qui ho capito l’importanza della maglia per la città. Sono tornato più in conseguenza all’affetto che la gente mi ha dato».