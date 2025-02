Fiorentina, Bove parla della Nazionale: «Il sogno più grande è vestire la maglia della Nazionale. Posso tornare a giocare solo se...»

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha parlato della possibilità di tornare a vestire la maglia della nazionale. Le parole

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato della possibilità di tornare a giocare e ha svelato che il suo sogno più grande resta quello di vestire la maglia della Nazionale italiana. A seguire le sue parole.

NAZIONALE – «Me lo sono chiesto tante volte. È un obiettivo, un sogno grande. Giocare in Nazionale significa entrare nella storia. Ma ora che mi è successo quello che mi è successo, devo ancora capire bene quali siano le regole in proposito».

TORNARE A GIOCARE – «Se si decide di mantenerlo, in Italia non potrò giocare: qui da noi la salute viene prima dell’individuo, e non sto dicendo che sia una regola sbagliata. Ma all’estero sì, praticamente ovunque. Gliel’ho detto, il calcio è troppo importante per me, non posso permettere a me stesso di mollare così. Io ci riprovo, senza ombra di dubbio. Vedrò anche come starò: se avrò paura, se non sarò tranquillo… allora cambierà tutto. Giocare all’estero? Per come stanno le cose adesso, sì. Però non escludo affatto di poter togliere il defibrillatore: i medici mi stanno dicendo che c’è questa possibilità. Mi è sempre piaciuta Londra. E poi il campionato inglese è molto competitivo».