Fiorentina-Cagliari highlights e gol: le azioni salienti del match della 9ª giornata della Serie A 2018/2019

Fiorentina-Cagliari è la partita valida per il 9° turno della Serie A 2018/2019. Squadre in campo all”Artemio Franchi’ di Firenze separate da quattro punti in classifica; i viola guidati da Stefano Pioli (13) sono reduci dalla sconfitta in casa della Lazio maturata prima della sosta, mentre i rossoblù di Rolando Maran (9) vengono dalla vittoria interna sul Bologna. Fiorentina a caccia di punti per non perdere terreno dalla zona europea, Cagliari per tenersi lontano dalla zona retrocessione.

Fiorentina-Cagliari sarà diretta dall’arbitro Piero Giacomelli di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Caliari e Lanotte. Il quarto uomo è Pillitteri, mentre al Var ci sono Aureliano e Schenone (Avar). Giacomelli è alla prima direzione della sfida tra viola e rossoblù e in carriera ha diretto nove gare della Fiorentina (4 vittorie, due pareggi e due sconfitte per i viola) e 11 del Cagliari (5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte per i rossoblù). Ecco gli highlights e i gol di Fiorentina-Cagliari: