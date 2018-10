La Fiorentina guadagna un calcio di rigore, ma l’episodio è dubbio: Giacomelli inizialmente non fischia, così ci pensa il Var a fare chiarezza

Al 58′ la Fiorentina guadagna un calcio di rigore grazie a Chiesa. L’esterno della Viola viene steso in area da Barella, ma inizialmente l’arbitro Giacomelli non aveva dato il penalty. Soltanto l’intervento del Var ha permesso di notare il contatto tra i due: il primo pensiero è andato subito alla simulazione fatta con l’Atalanta dalla stesso giocatore, ma dopo la consultazione del Var, l’arbitro Giacomelli non ha avuto dubbi. Una volta decretato il tiro dagli 11 metri, lo stesso Chiesa si è avvicinato a Maran, tecnico del Cagliari, e tra i due è scattato l’abbraccio: nessuna polemica quindi, a differenza di quanto fatto da Gasperini qualche settimana fa.