Fiorentina, Castrovilli: «Infortunio? Mentalmente sto bene, non ho paura dei contrasti o una scivolata»

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Braga

PAROLE – «Per l’infortunio che ho avuto l’aspetto mentale è stata la cosa più importante e mentalmente sto bene, non ho paura dei contrasti o una scivolata. Sento il ginocchio molto stabile e sono felice di come abbiamo lavorato. Nonostante i risultati precedenti stiamo lavorando bene. Qualche partita potevamo meritare qualcosa in più. Adesso però non servono le parole ma i fatti. Accantoniamo le ultime cinque partite e pensiamo solo a domani, vogliamo dimostrare che ci siamo».