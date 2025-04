Fiorentina domani contro il Celje, il tecnico Riera: «Ho chiesto consiglio a Fabregas e Reina; Kean quello che temo di più»

Le parole di Albert Riera, tecnico del Celje, squadra che domani sera affronterà la Fiorentina nei quarti di Conference League

Albert Riera, ex difensore di Liverpool, Galatasaray, Udinese e della nazionale spagnola, oggi allena il Celje, avversario della Fiorentina nei quarti di Conference League. In un’intervista a la Gazzetta dello Sport, il 42enne tecnico racconta la sua esperienza in Slovenia, gli obiettivi europei e la sua filosofia calcistica. Di seguito le sue parole.

OBIETTIVO EUROPA CON IL CELJE – «Mi hanno chiamato a Celje per portare il club avanti in Europa. E ci sto riuscendo».

COME È ARRIVATO IN SLOVENIA – «Ho un agente croato e avevo chiuso la carriera tra Zavrc e Koper nel 2016. Quando nel 2022 mi ha chiamato l’Olimpia, ho accettato. Il livello del calcio sloveno non era altissimo, ma ora è migliorato: più club di livello, più concorrenza. Il mio Celje e il Koper sono cresciuti molto, ed eccoci in Europa».

VITTORIE CON L’OLIMPIA, POI IL CELJE – «Nell’estate 2023 dissi al presidente che dovevamo cambiare mentalità: saremmo diventati campioni. E così è stato. Iniziammo bene, poi me ne andai perché mi chiamò il Bordeaux. Il 30% di quel titolo lo sento mio. In Francia ero andato per crescere, ma il club è fallito».

PERCHÉ È TORNATO AL CELJE – «Il presidente mi ha richiamato. Ci siamo concentrati sull’Europa, anche a costo di lasciare energie al campionato, perché non abbiamo 22 giocatori dello stesso livello. E c’è anche la Coppa slovena: siamo in semifinale, chi vince va in Europa League».

ASSENZA DI KUCYS CONTRO LA FIORENTINA – «Kucys, un 2003 lituano con 18 gol stagionali, di cui 8 in Conference. Si è rotto il crociato con la nazionale, stagione finita».

LE NUOVE ARMI DEL CELJE – «Svetlin, classe 2001, è in gol da tre partite in Europa. Può fare l’8, il 10, l’esterno, la mezzapunta. Mi adatto al rivale e lui si adatta a me. Poi c’è Seslar, 7 assist in Conference. L’ho allenato all’Olimpia, poi è andato in Turchia, ora è in prestito da noi. Gli ho detto: ‘A volte meglio fare un passo indietro per poi farne due avanti’. Ed è ciò che è successo».

COSA PENSA DELLA FIORENTINA – «L’ho vista e ho chiesto anche ai miei amici Reina e Fabregas. Il Como le è stato superiore, ma ho visto quanto ha fatto bene contro Juve e Inter. Ne ho studiato i deficit. Ce la giocheremo faccia a faccia, non difenderemo. Ci credo».

CHI TEME DELLA SQUADRA DI PALLADINO – «Le punte, Kean ha numeri migliori. Ma guardo il collettivo. Chi lo migliora di più è Dodò: corre sempre, crea superiorità. Ha qualità, squilibra le difese, come Barcola e Dembélé».

IL MANCATO DEBUTTO A UDINE – «Nel 2014 arrivai dal Watford, me lo propose Pozzo junior. Ma avevo uno stipendio alto per Udine, così Pozzo senior mi mise fuori rosa. E misero in giro voci che andavo al casinò il giorno delle partite. Sì, ci andavo… ma nei giorni liberi e con i compagni».