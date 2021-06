Fiorentina, cena tra Gattuso e Ribery: le ultime sul futuro del francese

Il nuovo allenatore della Fiorentina Gennaro Gattuso e Franck Ribery si sono incontrati a cena per discutere sul futuro del francese

Secondo quanto scrive La Nazione ieri in Versilia è andato in scena un incontro tra Rino Gattuso e Franck Ribery. Ieri il francese è partito nel pomeriggio in direzione mare dove ha ha raggiungo il suo procuratore Davide Lippi.

Poi la cena con mister Gattuso, anche lui arrivato in serata in Versilia. Il francese ha aperto alla sua permanenza in viola