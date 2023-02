Fiorentina, Commisso: «Calcio malato, si è visto con la Juve»

Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Torino

Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria nella sfida tra Fiorentina e Torino.

PAROLE – «C’è un calcio malato in Italia, ci sono squadre che vanno in campo non in regola con i finanziamenti e si è visto quanto è successo con la Juventus. Ci danno di mafiosi, ma i veri mafiosi sono quelli che fanno imbrogli».