Fiorentina, Commisso: «Contento per la convocazione di Castrovilli»

Fiorentina, Rocco Commisso parla della convocazione di Gaetano Castrovilli, esploso in questo avvio di stagione

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società per congratularsi con Castrovilli, convocato per la prima volta in Nazionale.

COMMISSO – «Sono molto contento per Castrovilli, un giusto riconoscimento per l’impegno che ha dimostrato dai primi giorni in ritiro e anche qui nella tournée americana. Ora deve continuare a lavorare rimanendo umile e concentrato. Bellissimo vedere la sua dedica alla mamma, i valori per la famiglia fanno parte della semplicità di Gaetano».