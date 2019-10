Fiorentina, Commisso: «Lo stadio? Non dipende solo da me»

Fiorentina, il presidente Rocco Commisso analizza la questione relativa allo stadio: ecco le sue parole sulla vicenda

Rocco Commisso, intervenuto a Radio Toscana, ha parlato della situazione relativa allo stadio della Fiorentina: «La mia promessa non dipende solo da me, a differenza di Chiesa. Bisogna considerare la politica, le istituzioni, la Mercafir che deve muoversi».

«Se non si accelera e non ho il controllo, forse non lo faccio. Accettiamo la squalifica di Ribery, andiamo avanti. Mi spiace perché in Serie A era stato il migliore».