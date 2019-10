Fiorentina, Commisso: «Non si può criticare il VAR»

Il presidente della Fiorentina Commisso ha parlato del VAR: «Non si può criticare, è importante che tolga ogni dubbio»

Rocco Commisso ha parlato dell’utilizzo del VAR a margine di un evento organizzato alla Rinascente di Firenze: «Al 99% la mia esperienza in Italia è stata bellissima. Non può accadere come l’altro giorno, il VAR deve essere usato».

«Forse è arrivato il momento che gli allenatori possano chiamare il VAR, come in America: una o due chiamate per squadra. Il VAR non può essere criticato, è importante che tolga ogni dubbio», ha dichiarato il presidente della Fiorentina.