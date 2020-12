Fiorentina, Commisso scrive ai tifosi: «La vittoria contro la Juve è stata un regalo eccezionale»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha scritto una lettera ai tifosi pubblicata sul sito ufficiale del club viola

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha scritto una lettera ai tifosi pubblicata sul sito ufficiale del club viola. Eccone il contenuto:

Cara Famiglia Viola,

in questo momento difficile per tutto il mondo voglio augurarvi un Buon Natale.

Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi per lo straordinario sostegno che hanno sempre dimostrato alla Fiorentina ed il grande affetto che continuano a rivolgere a me ed alla mia famiglia.

Sarebbe stato facile lasciarsi trascinare e cavalcare critiche e pessimismo generale che si sono lette e sentite in continuazione da alcuni che non vogliono bene alla Fiorentina.

Invece da voi abbiamo ricevuto cori e fuochi d’artificio, incitamento continuo, amore e affetto per i colori viola: siete stati fondamentali!

Fondamentali per la Società, per Barone e Pradè, per tutti quelli che lavorano con il colore viola addosso, per il Mister e la squadra, soprattutto in questo ultime gare, per noi difficili e complicate.

A Torino con la Juventus sono arrivati i frutti del lavoro fatto da Cesare Prandelli e i suoi ragazzi hanno confezionato per tutti noi un regalo eccezionale da mettere sotto l’albero.

Un regalo per la Fiorentina e per i nostri tifosi, da godere insieme, uniti, come sempre, perché noi e voi siamo un gruppo unito, una famiglia.

Perchè anche nei momenti difficili, ho visto e continuo a vedere il vostro amore per questi colori e questo amore ci dà ogni giorno la forza per impegnarci sempre di più per cercare di ottenere soddisfazioni e risultati che ci rendano orgogliosi di essere della Fiorentina.

Non dimentichiamo che la strada è ancora lunga e che con lavoro e unità potremo prenderci ancora nuove soddisfazioni.

Io e la mia famiglia auguriamo un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo a tutti voi ed alle vostre famiglie, dal profondo dei nostri cuori… viola!!