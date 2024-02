Fiorentina, ora serve una reazione

Non un 2024 semplice per la Fiorentina di Vincenzo Italiano e i risultati in questo senso ne sono la prova

Non un 2024 semplice per la Fiorentina di Vincenzo Italiano e i risultati in questo senso ne sono la prova.

Tra i tifosi e la squadra c’è stato un confronto, forse anche più di uno come ha detto il tecnico dopo la vittoria sul Frosinone. La sconfitta contro il Bologna ha rimesso nel mirino la squadra e ora nel derby contro l’Empoli serve una reazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.