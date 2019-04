Fiorentina, continua la pareggite: ad un passo dal record europeo

La Fiorentina si conferma esser una squadra da pareggi: con ieri sera i viola sono ad un passo dal record europeo

La Fiorentina continua a pareggiare. La squadra di Pioli non riesce mai a mettere la zampata vincente per portare a casa l’intero bottino e anche ieri sera non è andata oltre il pareggio contro la Roma. Pur essendo stata in vantaggio per due volte all’Olimpico, la Fiorentina è stata fermata sul 2-2.

Anche domenica scorsa col Torino, dopo il gol Simeone che aveva portato in avanti i viola, la Fiorentina si è fatta agguantare dal pareggio di Baselli. In generale, con ieri sera, sono ben 15 i pareggi ottenuti in campionato a fronte di 8 vittorie e solo 7 sconfitte. Tra i top 5 campionati europei solamente il Valencia ha fatto peggio con ben 16 X.