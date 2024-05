Fiorentina Club Brugge, Italiano: «Sottil fuori fino a fine stagione. Abbiamo avuto uno sbandamento dopo il 2-2»

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato della sfida vinta per 3-2 contro il Club Brugge in Conference League

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa della gara contro il Club Brugge, valevole per l’andata delle semifinali di Conference League.

PARTITA – «Intanto abbiamo vinto e questo è importante. Poi c’è grandissimo rammarico perché se Belotti si gira e fa 3-1 la partita per me finisce con un risultato più ampio e invece il loro difensore la spara lunga e segnano. Lì ci sono stati 7-8 minuti di sbandamento, ma bravo chi è entrato. Abbiamo vinto e andiamo lì in vantaggio, a parer mio abbiamo fatto una grande partita, creando e gestendo. Volevamo più vantaggio, il rammarico è non aver sfruttato meglio qualche occasione»

SOTTIL – «L’ho riproposto perché aveva fatto una grande partita domenica e sapevo potesse ripetersi. Sta bene, è tornato con la gamba bella brillante e si era visto. Ha fatto ammonire avversari e creato scompigli, segnato un gran gol e messo tanti palloni importanti. Si è fatto male in maniera importante, credo che l’abbiamo perso da qui a fine stagione. Comunque ho visto il risultato dell’altra semifinale, anche noi potevamo avere più margine»

NZOLA – «Si era visto subito sulla prima palla che aveva lo spirito giusto. Il gol l’ha premiato. Quando ha la testa a posto… Avete visto che serviva fisicità, ci siamo ritrovati un gol importante da parte sua»

ATENE – «Ogni volta in Europa il pensiero va su come saranno questi al ritorno. Andremo lì in una bolgia e ho visto spesso squadre trasformarsi. Dovremo avere la percezione che ci giochiamo qualcosa di importante e non ragionare come fatto sul loro 2-2, senza ragionare. Massima attenzione e disciplina»

DATI – « Succede che sblocchiamo le partite e iniziamo forse a cambiare il piano gara degli avversari, riuscendo a giocare in maniera diversa, trovando spazi e arrivando bene davanti. Riusciamo ad amministrare diversamente le partite e a vincere. Mi auguro si riesca ad essere concreti, come Sottil nelle ultime due partite che ha sbloccato. Andare in vantaggio è importante, l’ho sempre detto, e dobbiamo ricercare questo fattore»