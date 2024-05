Thiaw: «Ho un sogno: vincere la Champions e il Mondiale. La mia partita PIU’ IMPORTANTE è stata MILAN-TOTTENHAM, vi spiego perché»

Le parole di Malick Thiaw, difensore tedesco del Milan, sui suoi sogni ed obiettivi per il futuro. I dettagli

Malick Thiaw, difensore 22enne del Milan, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. Un’intervista che va anche oltre il calcio. Ecco alcuni estratti.

COME SI TROVA A MILANO – «Molto bene. Posso già definirla la mia seconda casa. Le persone sono cordiali, il cibo è buonissimo, il meteo clemente. Anche la mia famiglia è della stessa idea, questo è importante. Milano è bella e divertente».

COSA GLI PIACE FARE – «Uscire a mangiare, fare due passi in Duomo. A Milano si può fare di tutto e di più, per questo la amo».

IL PIU’ BEL RICORDO A SAN SIRO – «La mia prima partita in Champions, contro il Tottenham. È stata anche la mia prima volta da titolare, una serata indimenticabile».

MANCA LA GERMANIA – «Certo, è dove sono cresciuto, il luogo che chiamerò sempre casa. Mi mancano la famiglia e gli amici. E alcune cose che si fanno solo perché sei a casa, nella tua comfort zone. È un qualcosa che non si può spiegare».

IL SOGNO – «A livello sportivo, vincere la Champions e il Mondiale. Nella vita, continuare a essere una buona persona e avere una grande famiglia. Sono un tipo da famiglia».

