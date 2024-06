Calciomercato Milan, OCCHI PUNTATI su un nuovo obiettivo: arriva dal CAMPIONATO FRANCESE, le ultime sulla trattativa

Il calciomercato del Milan non si stoppa mai. In attesa di avere sviluppi concreti per la pista Zirkzee, la società si è mossa anche per altri obiettivi. Come riportato da Gianluca di Marzio, infatti, i rossoneri hanno messo gli occhi su Cyriaque Irié.

Si tratta di un’ala destra ivoriana molto giovane (classe 2005), originario dal Burkina Faso. L’attaccante è di proprietà del Digione, club francese con cui ha segnato otto gol e siglato quattro assist.