L’attaccante della Fiorentina Cutrone è stato bersagliato di vergognosi insulti dopo la partita contro il Milan

Patrick Cutrone ha denunciato i vergognosi attacchi ricevuti sui social da parte di alcuni ex tifosi, che non hanno digerito la sua esultanza in occasione della partita contro il Milan (di cui in passato ha vestito la maglia).

L’attaccante della Fiorentina ha reso pubblici i seguenti commenti: «Astori morto male. Cutrone lo deve raggiungere al più presto infame b…».