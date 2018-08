Fiorentina ecco Edimilson Fernandes: «Sono contento, forza Viola!» – VIDEO

La mezz’ala svizzera è sbarcata in città per le visite mediche, rilasciando già qualche dichiarazione

Prima tappa a Firenze per Edimilson Fernandes, nuovo volto del centrocampo della Fiorentina: per lui visite mediche iniziate presto stamattina, intorno alle 7, e terminate poco fa. Quindi le sue prime parole da calciatore viola: «Sono contento di essere qui. Forza viola!» in attesa di andare ad apporre la firma sul contratto. Da domani lo svizzero, classe ’96, sarà già a disposizione di Pioli per il suo primo allenamento con la maglia viola.

Il giovane ex West Ham è un centrocampista che può ricoprire diversi ruoli, come dimostrano gli ultimi due anni a Londra, dove è stato utilizzato praticamente ovunque: davanti alla difesa, da mezz’ala, persino come trequartista. Edimilson abbina alle buone qualità tecniche anche una grande fisicità, potendo contare su 190 cm di statura; in Italia potrebbe crescere sia dal punto di vista tattico che da quello tecnico.