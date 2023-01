Fiorentina, ecco Sirigu: «Difficile lasciare Napoli, ora ho un nuovo obiettivo»

Salvatore Sirigu, neo portiere della Fiorentina, si presenta ai canali ufficiali del club viola: le dichiarazioni dell’estremo difensore

Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il portiere ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club viola.

OBIETTIVI – «I miei obiettivi sono quelli di godermi questo ambiente, giorno per giorno. Di riallenarmi in un’altra maniera e in un altro contesto. Di avere e sentire quel fuoco dentro che è fondamentale per un professionista. Di aiutare la squadra col mio modo di essere ogni giorno. Anche di essere vicino alle persone, per dargli un consiglio. Mi metto a disposizione di tutti con molto entusiasmo. Questa squadra può fare bene e farà tante cose importanti».

LASCIARE NAPOLI – «Può sembrare difficile da fuori, ma le cose non dipendono da una sola persona. Di Napoli mi mancheranno i miei compagni con i quali avevano legato tantissimo. Però questo è il calcio e si va avanti. ho sempre avuto la fortuna di far parte di gruppi importanti e spero di farlo anche qui a Firenze».