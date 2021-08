Amichevole al Franchi tra la Fiorentina e l’Espanyol: vince la Viola ai rigori. Emozionante ricordo di Astori e Dani Jarque

Fiorentina ed Espanyol non vanno oltre lo 0-0 nell’amichevole disputata oggi al Franchi. La gara finisce in parità e viene decisa ai calci di rigore due errori decisivi per gli spagnoli: 4-2 il risultato finale.

Prima della gara l’emozionate ricordo di Davide Astori e Dani Juarque: capitani eterni e accomunati da un terribile destino in comune, mancati in giovane età per problemi cardiaci.