Fiorentina, senti Eugenio Ascari! L’agente: «Cambiare Pioli era obbligato. Goretti per Pradè? Grande salto. La società ha bisogno di una figura forte»

Fiorentina, senti Eugenio Ascari! L’agente ha commentato la situazione in casa Viola, parlando dell’esonero di Pioli al cambio in dirigenza

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio FirenzeViola, l’agente Eugenio Ascari ha parlato della situazione della Fiorentina, focalizzandosi sulla decisione di esonerare Stefano Pioli e sul cambiamento nella direzione sportiva, con l’arrivo di Goretti al posto di Pradè.

L’ESONERO DI PIOLI E IL SUO SOSTITUTO – «È stato quasi un cambio obbligato, credo che tra i profili disponibili sia il migliore. Mancini non sarebbe mai venuto per lo stipendio che prende. Vanoli, da quando ha assunto il ruolo di allenatore in prima, ha sempre fatto bene, il passato parla per lui, anche se lo faceva anche per Pioli e sappiamo com’è andata».

L’ADDIO DI PRADE’ E L’ARRIVO DI GORETTI – «Lui ha lavorato a Livorno in Serie C e ha sempre fatto bene per le società per cui ha operato. Il cambio è un grande salto, ma credo che ci sia bisogno di un uomo forte di calcio in società, questo è il grande tallone d’Achille della Fiorentina. L’Inter ha risolto questo aspetto con Marotta, mentre a Firenze nessuno ha sostituito la figura di Joe Barone».

PIOLI E LE RESPONSABILITÀ ALLA FIORENTINA – «Indubbiamente sì, nell’ultimo tempo tra Pradè e Pioli l’uomo forte era Pioli. Nella Fiorentina ci sono delle fragilità e dovrebbe dotarsi di un professionista che sa a chi rivolgersi per far crescere Ferrari e aiutarlo con i numerosi compiti che ha».

