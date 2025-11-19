Infortunati Juve, non c’è tregua per la difesa: si fa male anche Rugani! Spalletti deve reinventare la retroguardia bianconera in vista della Fiorentina

Infortunati Juve, non c’è tregua per la difesa: si fa male anche Rugani! Nuova tegola per i bianconeri in vista della trasferta di Firenze

Come riportato da Giorgio Chiellini al Social Football Summit, non c’è pace per la retroguardia della Juventus. La sosta per le nazionali, che doveva servire a svuotare l’infermeria e a permettere a Luciano Spalletti di lavorare sulla tattica, porta con sé un nuovo, pesante infortunio. Si ferma Daniele Rugani, che nelle ultime settimane era diventato un punto fermo della difesa bianconera a causa delle numerose assenze, ma ora è costretto a fare i conti con un problema fisico.

Il bollettino medico della Juventus: lesione al soleo

Il nuovo infortunio di Rugani è stato rilevato durante la seduta di allenamento di martedì scorso, quando il difensore ha interrotto il lavoro per un fastidio muscolare. Questa mattina, il giocatore si è recato al J Medical per gli accertamenti, i cui risultati non lasciano spazio a dubbi: si tratta di una lesione di basso grado al muscolo soleo della gamba destra. Un infortunio insidioso, che riguarda un muscolo delicato del polpaccio, e che costringerà Rugani a fermarsi per circa tre settimane.

Spalletti nei guai: la difesa da reinventare per il match contro la Fiorentina

Per Luciano Spalletti, questo stop rappresenta una doccia fredda. Il tecnico, subentrato a Igor Tudor, aveva trovato in Rugani un elemento di affidabilità, schierandolo titolare nelle recenti uscite. Con questo infortunio, l’emergenza difensiva diventa totale. La Juventus deve già fare a meno dei lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal, e ora la situazione si fa ancora più complicata.

Le scelte obbligate: tutto su Kelly e Gatti

In vista della delicatissima trasferta di sabato 22 novembre contro la Fiorentina, Spalletti non ha molte alternative. La coppia centrale della difesa sarà, con ogni probabilità, formata da Federico Gatti e dal rientrante Lloyd Kelly, che ha appena smaltito un affaticamento muscolare. L’alternativa sarebbe spostare Pierre Kalulu al centro della difesa, liberando la fascia destra. La Vecchia Signora dovrà stringere i denti, con la maledizione degli infortuni difensivi che continua a colpire la squadra.