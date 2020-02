Fiorentina, Iachini: «Concesso poco ad una grande squadra»

Fiorentina, Iachini commenta la sconfitta contro la Juve: «Dovevamo essere più lucidi. Concesso poco ad una grande squadra»

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata contro la Juve. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

«Per noi era la terza partita in una settimana, la settima in venticinque giorni. C’è stato dispendio, ma abbiamo giocato un’ottima partita. Dovevamo solo essere più lucidi ed efficaci quando andavamo a legare. Nel secondo tempo, cambiando modulo, non abbiamo interpretato certe situazioni nel modo giusto. Stiamo però lavorando insieme da poco e abbiamo margine. Abbiamo concesso poco ad una grande squadra, li abbiamo imbrigliati bene sul piano tattico».