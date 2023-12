Le parole di Jonathan Ikoné, attaccante della Fiorentina, prima del calcio d’inizio della partita dei viola con la Roma

Jonathan Ikoné ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Roma-Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«Dobbiamo fare punti oggi per rimanere in classifica. Tiriamo tanto, ma segnamo poco? Sì, dobbiamo continuare a fare la cose per bene e speriamo che oggi arrivi un gol e la vittoria»