Fiorentina, infortunio Gosens: prosegue l’attesa per il recupero del terzino tedesco! Lo stop al polpaccio continua a rinviare il rientro in campo del difensore

Fiorentina, infortunio Gosens: prosegue l’attesa per il recupero del terzino tedesco! Lo stop al polpaccio continua a rinviare il suo rientro in campo

La Fiorentina continua a monitorare le condizioni di Robin Gosens, fermatosi nuovamente dopo il recente problema muscolare. A chiarire la situazione è stato Paolo Vanoli, che ha spiegato: «Robin non ha avuto una ricaduta ma un fastidio sopra al polpaccio e valutiamo di giorno in giorno».

L’esterno tedesco stava per rientrare, ma il nuovo fastidio ha imposto prudenza. Il rischio concreto è che il suo ritorno possa slittare a gennaio, con tempistiche ancora da definire in base alle risposte cliniche e al lavoro quotidiano.

Gosens, rendimento sotto le attese e segnali di ripresa della squadra

Fin qui il contributo di Gosens è stato inferiore alle aspettative: un gol in nove presenze a voto e una continuità mai trovata anche a causa degli stop fisici. Le difficoltà, però, hanno riguardato l’intero collettivo viola, che nelle ultime settimane ha mostrato segnali incoraggianti.

La prestazione contro l’Udinese ha lasciato sensazioni positive e potrebbe rappresentare un punto di svolta. In questo contesto, lo staff viola preferisce non forzare i tempi per evitare ricadute e consentire a Gosens di rientrare al meglio della condizione.

Gennaio possibile snodo

Il mese di gennaio potrebbe rivelarsi decisivo per il rilancio di Robin Gosens e per il suo inserimento stabile nelle rotazioni. La Fiorentina attende, valuta giorno per giorno e spera di ritrovare presto un elemento chiamato a dare esperienza, spinta e qualità sulla fascia.