Fiorentina, Italiano: «Brekalo? Ha pochi minuti nelle gambe ma a gara in corso ci può dare una mano»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Torino

BREKALO – «Brekalo ci darà una grossa mano, è un ragazzo arrivato con tanto entusiasmo. Non gioca però una gara ufficiale da diverso tempo, ha pochi minuti nelle gambe ma a gara in corso ci può dare una mano».

TORINO – «Conosciamo bene il Torino visto che l’abbiamo affrontato qualche giorno fa. Dobbiamo cercare di andare più forte rispetto a quanto fatto in campionato, soprattutto sul piano del dinamismo e del ritmo-gara. Dobbiamo riproporre quanto fatto con la Lazio, consci dell’importanza della gara e del fatto che potrebbe durare più di venti minuti. Sarà importante l’apporto dei tifosi, sono dispiaciuto per averli delusi in queste ultime partite. Tutti insieme però dobbiamo però fare fronte unito almeno per i novanta minuti».