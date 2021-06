Fiorentina Italiano, oggi il giorno decisivo: il tecnico parlerà con Platek

Vincenzo Italiano è sempre più vicino alla panchina della Fiorentina: oggi il tecnico parlerà con la famiglia Platek

La Gazzetta dello Sport è sicura: oggi è il giorno di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Il tecnico avrà l’atteso confronto con Robert Platek, l’imprenditore americano proprietario dello Spezia. Non sarà un atto formale. Il presidente del club ligure è molto irritato per la decisione del suo allenatore di aprire alla società viola.

Platek prima di arrendersi proverà a ricordare a Italiano che questo colpo di scena è stato inatteso e fastidioso. E che le prime mosse di mercato dello Spezia sono state effettuate pensando di avere ancora in panchina l’artefice della promozione in serie A e di una clamorosa salvezza. La Fiorentina naturalmente è pronta a pagare la clausola rescissoria di un milione. Ma, probabilmente, la questione verrà chiusa con la società viola che dirotterà in Liguria 1 o 2 giocatori.